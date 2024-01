Tänavusest saavad Eestis sõlmida abielu naine ja mees, naine ja naine või mees ja mees. Elame isikuvabadusi tunnustavas iseseisvas Eesti riigis, mis kuulub kindlalt lääne ligimest armastavasse väärtusruumi. Täitsa normaalne, et sellesse suhtumist on erinevat. Osale meist on abieluvõrdsus otsatu rõõm, sest nende armastav perekond on lõpuks ometi tunnustatud teistega võrdselt. Aga on täiesti mõistavalt ka inimesi, keda jätab kogu küsimus ükskõikseks või lausa sügavalt pahandab.