JÜRGEN LIGI ⟩ President võiks kaitsta rohkem demokraatiat

Aga ka selles formaadis ei saa läbi kujundamata suhtumisi kriitilistes küsimustes ega langeda klišeedessse. Kui juba riigi suurt eesmärki sõnastatada, siis «riik, mis on kodaniku jaoks», selleks ei kõlba, sest ei tähenda oma rutiinis juba ammu mingit suunda. Samas vedeleb teeviit sellele siinsamas, kodanikud on hakanud unustama, et riik on loodud nende endi poolt nende ühiste asjade ja elukorralduse jaoks ja et kõik paratamatu selles, näiteks maksud, ei saagi meeldida. Aina peale tungiv mentaalsus ju on, et riik asub kusagil väljaspool, eemal, kõrgel ja peab olema kõigevägevam abimees ja ise selle arvete maksja.