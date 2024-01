Martin Ehala ⟩ 2024. aastast võib saada rahvusvaheline enamuse õiguste aasta

Et selline aeg võib kätte jõuda, on hoiatatud juba Vene-Ukraina sõja algusest alates. Ja on keelitatud, et Eesti peaks tegema kõik endast oleneva, et seda kunagi ei juhtuks, sest meie iseseisvus olevat tagatud vaid vähemuste õigustesse uskuvas maailmas. Ometi on see aeg käes, sellega tuleb kohaneda ja see ei too tingimata kaasa Eesti iseseisvuse kaotamist.