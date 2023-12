VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS ⟩ Presidendi kõne pakkus kindlustunnet

Presidendi kõne suutis selle mahutada ühe konkreetse lause sisse: «Oleme vabaduse piiririik, aga meist ei saa rinderiiki». Siin on tänase päeva peamine sõnastatud mure, hirm ja lootus. Ning on hea märk, kui riigipea mitte lihtsalt ei aima hirmu, vaid selles selges lauses annab ka vastuse.

Sellega ta mitte ainult ei osuta meie murele, vaid ka pakub kindlustunnet. Edasine mõttekäik «julgeolek ei ole ainult relvad, vaid ka elektriühendused, mida lumi ei võta», on veel üks samm murede mõistmises ja kindlustunde rõhutamises. Ei saa tegeledes riigi otsese kaitsega unustada inimeste igapäevast heaolu. Turvatunne jaotub kaheks osaks: riigikaitse «riik, kus on turvaline elada» ja hea elu kaitse ehk siis «riik, mis on oma inimeste jaoks».