ANASTASSIJA TIDO ⟩ Korruptsioon ei mõjuta ukrainlaste kaitsetahet. Probleem on mujal

Kaks aastat kestnud sõda Ukrainas on ajakirjanikele ja ekspertidele pidevaks analüüsiobjektiks. Samas on mitmed teemad aasta lõpu poole hoogustunud. Minu meelest käsitleme mõningaid Ukraina probleeme spetsiifilistena, kuid tegelikult on need universaalsed ja me peaksime nendega ka arvestama, leiab ajakirjanik Anastassija Tido.