ANTI AASMAA ⟩ Kas tõesti on õigusteadus muutunud reaalteaduseks?

On ilmselt märgiline, et see intervjuu ilmus päevalehes, mida peetakse Eesti «kollasemaks». Pean tunnistama, et viimasel ajal on mul tekkinud arvamus, et nii mõnedki juristid ei pühendu enam autoriteetsust tekitavate arvamuste avaldamisele, vaid paratamatult on tänapäeva infomaailmas tööriistaks muutunud pigem mahlakate ja «klikke» toovate mõtete reprodutseerimine teiste vastaspool olevate mittesarnaselt mõtlevate juristide vastu. Eks oma pisikene eeskuju on siin ka riigikohtul ja kohtutel, kelle lahendites kohtab autoriteetsete ja akadeemiliste tekstide kõrval viimastel aastatel samuti ka mahlakaimaid menetlusosalisi iseloomustavaid ning nende seisukohti kummutavaid fraase.