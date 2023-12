RAINER SAKS ⟩ Venemaa korraldas sõja suurima õhurünnaku Ukraina linnadele. Üks rakett sisenes Poola territooriumile

Selge on, et Venemaa kasutas kõiki oma relvastuses olevaid rakette, välja arvatud Kaliber. Osa rakette tulistati välja Venemaa territooriumilt põhja poolt Harkivi ning teiste Ukraina põhjaosa linnade suunal. Osa rakette lasti lendu lennukitelt tavapäraselt Kaspia mere piirkonnast, et tabada Ukraina kesk-, lõuna- ja läänepoolsemaid linnu. Kõige rängem oli rünnak Harkivi vastu S-300 süsteemi rakettidega. 110 välja tulistatud raketist hävitas Ukraina õhukaitse 88. Hävitada ei suudetud Kinžall ja X-22 tüüpi rakette.