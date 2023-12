KATRIN LAUR ⟩ Suri kaasaegse Saksamaa üks suuremaid poliitikuid

Esimest korda valiti ta Bundestagi 1972. aastal. Lahkudes oli ta 51 aastat parlamendisaadik olnud. Parlamendikoha tagas talle otsemandaat kodulinnast Offenburgist. On väga kahju, et Eesti seadused ei näe ette otsemandaati sellisel viisil nagu Saksamaal. Kui saadik läheb Riigikokku valijate konkreetse otsusega, on tal teistsugune kaal ja vastutus, kui erakondade tagatubades kokku lepitud nimekirjast tulnul.

Saksa riik ühines rahvusriigiks alles 1871. aastal. Ei ole ühtegi sakslast, kes ei peaks oluliseks oma päritolumaad. Wolfgang Schäuble sündis Freiburgis, Baden-Württembergi liidumaal. See on Edela-Saksamaa. Offenburgist, kus ta elas, on Strasbourgi 20 km. Badenlased, nagu ka nendega ühist liidumaad jagavad švaabid, on alemannid. Alemannid elavad veel Austrias, Voralbergis, Šveitsi saksakeelses osas, Luksembrugis, Elsassi piirkonnas Prantsusmaal. Kui riigisakslane šveitsi saksa keelest aru ei saa, ehk siis õige vähe, siis badenlased ja švaabid mõistavad seda mängleva kergusega ja räägivad ise sarnast murrakut.