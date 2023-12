JUHTKIRI ⟩ Kümme kaunist hetke, mis jäävad kestma

Tähtis on hinnata seda, mis on tõeliselt tähtis: meie lähedasi ja kalleid.

Kolmandaks, eelmise punktiga seonduvalt, suures spordis me niipea ikkagi Venemaad ega Valgevenet nende oma lipu all võistlemas ei näe. Ka siin on maailma ühtne hukkamõistev rinne agressori ja tema toetaja vastu pidanud.

Neljandaks ja eriliselt hea uudisena Eestile – Soome on saanud NATO täisliikmeks. Isegi sõjandusest kaugele inimesele peaks olema selge, kuivõrd palju hõlpsamaks muudab see fakt Eesti kaitsmise Venemaa rünnaku vastu ning kuivõrd suurendab see meie turvalisust. Soomel on üsna tugev sõjavägi, temaga koostöös on võimalik Soome laht vajadusel sulgeda ning võimaliku konflikti puhul on meil olemas head varustuskanalid.

Viiendaks, ehkki majanduslangus kestab teist aastat, ei ole meil läinud veel nii hullusti, kui oleks võinud minna. Inimesed jõuavad eluasemelaenude eest maksta ja nende kodud on alles. Tööpuudus pole kasvanud nõnda palju, kui kardeti. Inflatsioon ja hinnatõusud on pidurdunud ning samuti euribori tõus; on põhjust arvata, et hiljemalt järgmise aasta teises pooles hakkavad intressid langema.

Kuuendaks, aastatepikkune metsavale on välja tulnud: meil tõesti raiutakse metsa jätkusuutmatult, seda pole enam võimalik eitada või varjata ning ka kliimaministeerium (kuhu liideti keskkonnaministeerium) möönab, et on vaja uut arusaama.