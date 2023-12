Lõppev aasta kinnitas süvenevat tendentsi, et suured autoritaarsed režiimid on võtnud rahvusvahelistes suhetes eesmärgiks taastada printsiip «kel jõud, sel õigus». Paraku on neil nii järgijaid kui aktiivseid ja passiivseid toetajaid, kirjutab Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees.