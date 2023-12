Rahvas pole kunagi ega üheski riigis päris ühel arvamusel olnud. Võim, keda kõik inimesed toetavad, on soovunelm, aga mitte reaalsus. Sellepärast on kasutusele võetud demokraatia. Demokraatia on enamuse tahe vähemuse üle. Seetõttu peaks liberaalne demokraatia piirama enamuse võimu juhul, kui on vaja kaitsta vähemuse või üksikisiku huvisid enamuse omavoli eest.