RAINER SAKS ⟩ Ukraina väiksearvulised üksused Dnepri idakaldal on venelastele suuri kaotusi tekitanud

Venemaa viis täna öösel läbi suurema, erinevate vahenditega kombineeritud õhurünnaku kogu Ukraina ulatuses. Nagu eeldatud, tehti seda praegu eelkõige strateegilise tasandi olukorra tasakaalustamiseks, et vastata Ukraina viimase nädala edukatele rünnakutele lõunarindel.

22st välja tulistatud Iraani droonist hävitas Ukraina õhukaitse 18. Droonide rünnakust on teateid Odessa ja ka Lvivi piirkonnast. Mõlemas linnas on teateid ka väiksematest kahjustustest elumajadel ja kriitilise infrastruktuuri objektidel, kuid ei ole aru saada, kas tegemist on tabamuse või alla tulistatud drooni rusudest põhjustatud kahjustustega.