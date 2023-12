JUHTKIRI ⟩ Hübriidrelv nürineb

See on positiivne areng. Need inimesed on teinud kaaluka otsuse, mida polegi nii lihtne ellu viia. Esiteks tuleb täita Eesti Vabariigi kodakondsuse saamise nõuded. Neist ehk olulisemad on nõue enne taotluse esitamist elada Eestis kaheksa aastat, seda elamisloa või elamisõiguse alusel; eesti keele eksami sooritamine või eesti keeles omandatud haridus; Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Lisaks tuleb kinnitada oma lojaalsust Eesti Vabariigile.

Teiseks tuleb meenutada, et Eestis ei ole topeltkodakondsust. Seega peavad Eesti kodakondsuse taotlejad loobuma varasemast kodakondsusest. Vene Föderatsioon on teinud oma kodakondsusest loobumise väga keeruliseks, lisaks on Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tõttu pidanud vähendama oma diplomaatilist võrgustikku Eestis, mis on raskendanud tema siin elavate kodanike suhtlust Vene ametivõimudega.

Venemaa on kasutanud oma kodanike «huvide kaitsmise» teemat kogu aeg hübriidrelvana. See on üks põhjuseid, miks idanaabri sekkumine Baltimaade, eriti Eesti ja Läti siseasjadesse on rippunud viimastel aastakümnetel kirvena meie pea kohal. Seega on loomulikult meie rahvuslikes huvides, et Vene Föderatsiooni Eestis elavate kodanike arv väheneks, milleks on kaks põhimõttelist valikut: kas Eestist lahkuda või valida siinne kodakondsus.

Värsketele kodakondsuseksami läbinutele aga ütleme rõõmuga: tere tulemast!