Marek Strandberg ⟩ Mis on elu mõte: pole kahtlustki – piisavalt energiavarusid ja edasi elada

​Noored näitavad üles trotsi ja ütlevad, et nad ei tunne end siinses maailmas turvaliselt, tulevik ning lootus on kadumas. Ja neil on õigus. Loetlegem veidi: süsihappegaasi tase – üle 400 miljondiku osa (ppm) – on atmosfääris tõusnud tasemele, nagu see oli Maal 15 miljonit aastat tagasi. Maa temperatuur arvatakse olevat teinud viimase 100 000 aasta kõrgusrekordi.