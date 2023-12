GARRI RAAGMAA ⟩ Eesti riik kavandab taas, mis kuhugi tuleb

Regionaalministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet ​ja ruumilise planeerimise osakonna nõunik Anna Semjonova ütlesid, et kehtiv planeering Eesti 2030+ on ammendunud: suurema osa selles 2012. aastal kavandatust on kas teostatud või madalama taseme planeeringutega tegemisel. On ilmne, et pärast koroonat ning Venemaa sõda Ukrainas ei ole maailm enam endine. Praegu alustamegi uut artikliseeriat, et olulisemad teemad lahti kirjutada.