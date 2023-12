Venemaa võimud on blokeerinud sõltumatu kandidaadi Jekaterina Duntsova tegevuse Venemaa presidendivalimistel kandideerimiseks. Ta ei ole Venemaal laialdaselt tuntud inimene, kuid on kogunud veidi tuntust oma Ukraina sõja vastaste avaldustega.

Venemaal saab presidendikandidaadiks registreerida inimese, kes suudab oma kandidatuuri toetuseks koguda vähemalt miljon allkirja. Ei ole oluline, mis ettekäänetega ei lubatud Jekaterina Duntsoval alustada allkirjade kogumist. Tähtis on see, et Venemaa keskvõim ei julgenud võtta riski, et selle kandidaadi allkirja-kampaania oleks võinud kasvada üle sõjavastaseks aktsiooniks, mis meenutab isegi referendumit.