TÕNIS LUKAS ⟩ Sisseränne ei ole sobiv alternatiiv vähenevale sündimusele

1. Venemaa agressioonisõda Ukrainas. See sõda on mõjutanud kogu Euroopa, aga eriti järsult just Venemaa piiriäärsete riikide poliitikat. Mõjutas ja mõjutab ka valimistulemusi. Saame ju aru, et kui Venemaa näeb, et tema agressiivne strateegia on edukas, julgustab see nii teda kui ka maailma muid autokraatiaid oma ühiskondi totaalselt militariseerima ja järgmisi rünnakuid ette võtma.