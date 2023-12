Vaba maailm soovib tähistada jõule ja aastavahetust rahulikult ning lootuses, et uus aasta tuleb parem. Kuid kurjusejõud – Venemaa, Iraan ja nende käsilased – on läinud üle rahvusvahelisele riiklikule terrorismile.

Iraan ja tema liitlased Jeemenis, Houthi mässulised, ründavad droonidega kauba- ja isegi sõjalaevu Punasel Merel ja India ookeanis. Pihta sai suur keemiatanker mõnesaja kilomeetri kaugusel India rannikust. Õnneks katastroofi ei järgnenud. Riias visati õppegranaat kohvikusse, kus viibisid BBC venekeelse toimetuse ajakirjanikud. Õnneks samuti keegi viga ei saanud. Need on tõsised rünnakud. Paraku mitte esimesed ega viimased. Nende loetelu on teadagi väga pikk.