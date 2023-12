Kuigi juba ammu oli selge, et Putin kavatseb edasi valitseda ka peale oma «ametiaja» lõppu 2024. aastal, tõrjuti seda tüüpi küsimusi kuni detsembri alguseni. 8. detsembril osales Putin tseremoonial, millel anti üle Venemaa kangelase aumärke. Loomulikult oli äärmiselt sobilik, et just üks «kangelane» esitab palve vormis küsimuse Putini jätkamise osas. Selleks ajaks oli määratud kindlaks «valimispäevad» ja umbes kolm kuud enne oligi sobilik hetk oma võimulejäämisest teatada.