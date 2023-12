MART RAUDSAAR ⟩ Juurdeviivad soojendusharjutused riigi rahandusele

Vahetult enne jõule ütles aga rahandusminister Mart Võrklaev, et see maksutõus jääb ära. Selle ootamatu, kuid avalikkusele kahtlemata meeldiva uudise peale puhkes läinud nädala neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ministrite vahel suuremat sorti vaidlus, kas riigieelarve strateegia on ikka avatud või ei. Nagu võib igaüks mõista, ei aita selline vaidlus kuidagi kaasa riigi rahanduse kordategemisele.