JUHTKIRI ⟩ Huumorivaba rahvusringhääling

Urmas Oru otsust on nimetatud nii tsensuuriks kui seda on õigustatud peatoimetaja õigusega otsustada, mis eetrisse läheb ja mitte, sest vastasel korral oleks kanal täiesti toimetamata. Oru ise on öelnud, et kui peatoimetaja peab saadet põhjendamatuks ja kallutatuks, võetakse see eetrist maha.