EVELYN SEPP ⟩ Valitsus jättis kasutamata ainumõeldava võimaluse lõpetada õlitehase piinad

1. ROKi otsus lubada Venemaa ja Valgevene sportlased Pariisi Olümpiale. Tegemist on kogu olümpialiikumise vastu suunatud enesesabotaažiga. On raske ette kujutada võistlusolustikku, kus publikul ei ole võimalik suud sulgeda, reaalselt olümpia vaimu ja põhimõtete kohaselt võistlusi pidada, kui kogu selle sõja ja väärtuste rindejoon on reaalselt areenil. Jälk ja tohutult pettumust valmistav.