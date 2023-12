MART RAUDSAARE REISIKIRI ⟩ Kuidas ma jõudsin Médicite garaaži

See vaikses Nîmesi kesklinnas nähtud autokleebis peegeldab ilmselt kõige paremini minu vaimuseisu, nagu see mind selles linnas veedetud päevadel valdas.

Jätkan lugejatega oma selle aasta suurima seikluse jagamist. Sõidan igal aastal korra või paar autoga Eesti ja Hispaania vahet ning parafraseerides «Onu Remuse jutte», olen alati soovinud, et juhtugu, mis juhtub, peaasi, et Prantsusmaal mingeid probleeme ei tekiks. Aga just Prantsusmaal jäin teel Eestisse juuni alguses korralikult hätta. Tundus, et mul on vaid kaks varianti: kas auto maha jätta või Prantsusmaale elama jäädagi (loo algne versioon on ilmunud ajalehes «KesKus»).