AGO RAUDSEPP ⟩ Jõuluvana vastutus

Mind oli ette hoiatatud, et kui Ella ema oli nelja-aastane, siis oli ta kõikide ees jõuluvanale teatanud, et sa oled ju taadu. Ma püüdsin käituda nii, nagu ma tavaliselt kunagi ei käitu. Rääkisin kõva häälega ja naersin kogu aeg ho-ho-hoo, nii et vats vabises – see tähendab padi, mille ma olin endale püksi toppinud. Ma arvasin, et jõuluvanad teevad nii.