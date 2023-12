ERKKI KELDO ⟩ Ilma korras riigi rahanduseta on võimatu teha investeeringuid ka meie kaitsevõime tugevdamisse

Esiteks kindlasti see, et Euroopa Liit otsustas avada liitumisläbirääkimised Ukraina ja Moldovaga. Ligi kaks aastat kestnud brutaalses sõjas on Ukraina rahvale vaja anda lootust. Samal ajal on nad teinud uskumatult head tööd Euroopa Liidu esitatud tingimuste täitmiseks ning kutse on edusammude õiglane peegeldus.