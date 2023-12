RAINER SAKS ⟩ Vene dessantlaev droonilastiga lasti põhja. Ukraina salarelv pakub peamurdmist

Ukraina valitsus on esitanud parlamendile seaduseelnõu mobilisatsiooni ümberkorraldamise kohta. Täiendavalt soovitakse armee teenistusse mobiliseerida 500 000 uut kodanikku. Mobilisatsiooni iga alandatakse 27 eluaastalt 25 peale. Arutelud selle seaduse üle tulevad kirglikumad, kui varasemad sõjaga seotud eelnõud parlamendis.

Ka kodanikuühendused löövad kindlasti aktiivsemalt kaasa. Omaette emotsionaalne teema saab olema välismaal viibivate Ukraina kodanike toomine armeeteenistusse. See otsus võiks viidata, et Ukraina juhid arvestavad venemaa uue mobilisatsiooniga tulevikus. Kuna enne Venemaa presidendivalimisi 2024. aasta märtsis ei peeta seda võimalikuks, siis saaks Ukraina oma sammu varem astudes väikese eelise. Arvata võib, et osa pikalt teenistuses viibinud sõdureid soovitakse ka demobiliseerida.