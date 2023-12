Ukraina kaitsevägi üritab iga hinnaga hoida rinnet ja asendada oma üksustes langenud võitlejaid uute meestega. Ukraina võimud on sellega seoses sunnitud võtma kiiremas korras vastu mittepopulaarsed otsused. Ukraina sõjaline juhtkond püüab mehitada oma üksused uute meestega ja teeb selle nimel värbamisreide spordisaalides ning kaubanduskeskustes. Selliste kampaaniate käigus rõhutakse noorte Ukraina meeste südametunnistusele ja patriootiliste tunnetele. Praktika on näidanud, et sellisel kombel värvatud meestest saavad harva head ja kvalifitseeritud sõdurid. Seda teemat on käsitlenud väljaanne The Economist.