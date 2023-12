Hetkel on maailmas kokku 32 riiki, kes tuumaenergiajaamasid käitavad, genereerides kokku umbes 10% maailma elektrienergiast. Maailma tuumariikide nimistut lähemalt uurides torkab kohe silma asjaolu, et me ei leia sellest nimekirjast mitte ühtegi väikeriiki, kirjutab Vahur Luhtsalu oma arvamusloo 1. osas.