CLYDE KULL ⟩ Maailma suurvalimised on ukse ees. Kas kliimapoliitika ummikseisust on tee välja?

Kui äsja Dubais lõppenud COP28 kliimakonverentsi tolm on settinud, siis seisame silmitsi kainestava reaalsusega. Keskkonnadiplomaatia legalistlikud peensused asenduvad järgmise 12 kuu jooksul hoopis karmimate poliitiliste manööverdustega, mis neelavad suurema osa maailma riikide tähelepanust. Ei ole kahtlustki, et 2024. aastal on kliimaküsimused valimisplatvormidel esiplaanile tõusmas.