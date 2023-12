Kas Narvast on kujunemas Eesti vanaemade pealinn? Ida-Viru maakonda sündis 2022. aastal 695 last ning suri 2389 inimest. See teeb loomulikuks iibeks miinus 1694 inimest. Narvas sündis eelmisel aastal 275 last, mis on üle pika aja uus miinimumrekord. Rahvastiku prognoos 2040. aastaks näitab kiiret rahvastiku vananemist.