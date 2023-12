PHILIPPE JOURDAN ⟩ Jõulusaladus on tegelikult just selline

Selle aasta advendiaeg on lühem kui tavaliselt, kuid siiski valdab meie südameid ootus millegi järele. Kristlaste jaoks on advendiaeg alati ooteaeg või õigemini, meeldetuletus, et me oleme ootel. Kui hea on oodata, valvel olla, kui see, mida me ootame, on rõõmus! Vahel juhtub, et ootamine on isegi rõõmsam kui oodatud sündmus ise. Ootamine viib sihtpunkti, annab suuna elule, annab tähenduse elule. Ja seal, kus on suund, on teatud kord, teatud harmoonia, elutee muutub kergemaks. Ja seal, kus on kord, sünnib tõeline ja püsiv rahu.