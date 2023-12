RAINER SAKS ⟩ Kolme kõige moodsama ründelennuki kaotamine on Venemaale suur tagasilöök

Venemaa on viimastel kuudel üritanud aktiivselt rünnata Ukraina lennuväe positsioone. Kuna Ukraina ise kasutab praegu lennuväge väga tagasihoidlikus ulatuses, on vene armee pingutused suunatud pigem sellele, et takistada Ukrainale F-16 hävitajate üleandmist.