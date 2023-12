JUHTKIRI ⟩ Sellel aastal pole jõulurahu loota, kuid lootma peab ikka

Me peame jätkuvalt uskuma, et ka Ukraina vabadussõjas tuleb see päev – Kiievis toimub võiduparaad ja kindral Zalužnõi kannab ette, et vaenlane on Ukraina piiridest välja aetud. See päev tuleb.

Ukrainlaste vabadusvõitlus on meile lähedane ja pole raske mõista, miks. Samas juhib Riho Ühtegi tähelepanu sellele, et maailmas on praegu käimas seitse suuremat, kakskümmend kolm keskmist ja kaksteist väiksemat relvakonflikti. Me teame midagi Mägi-Karabahhi konfliktist ja vaidleme tuliselt Gazas käiva sõja üle. Ka selles sõjas pole jõulurahu loota, sest kumbki sõja osapooltest ei pea jõule. Kuid siingi ei tohi kaotada lootust, et kunagi saabub päev, kui iisraellastel on naabrid, kes ei soovi neid hävitada. See päev tuleb.

Lisaks riikidevahelistele sõdadele käivad võitlused ka riikide sees. Eestis on riigikogu läinud jõulupuhkusele, aga jõulurahu on pelgalt vormiline. Me ei tohi loota, et erakondadevahelised võitlused lõppeksid, sest koos sellega lõppeks ka demokraatia, kuid me peame lootma, et erakondadevahelisest võitlusest kaoks vihkamine ja labane sõim. See päev tuleb.

Jõulud võiksid olla võitluste lõppemise või vähemalt peatumise aeg. Sest kui me kogu aeg sõdime, siis võib meil meelest ära minna, mis asi see õieti oli, mille pärast me üksteist vihkame.

Algavad pühad pakuvad võimalust rahunemiseks ja järelemõtlemiseks. Oleme omalt poolt pannud kokku lehenumbri, mis peaks aitama seda teha. Soovime kõigile lugejatele rahulikke pühi, ja ärge kunagi kaotage lootust! Ükskõik kui pikale ööle järgneb alati päev.