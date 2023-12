NÄDALA VASTAJA ⟩ Helilooja ja interpreet Tõnu Naissoo: hetkel on loominguline tõus

Raske küsimus. Pean jääma vist klaveri juurde. Ta on kõige universaalsem pill. Muidugi Hammondi orelit meeldib mulle ka väga mängida. Ja süntesaator on mind huvitanud alates 70ndatest aastatest. Klaveri valiksin aga võib-olla sellepärast, et ta on kõige kõige universaalsem ja seega minu jaoks interpreteerida kõige raskem. Hammondi orel on kergem.

Hetkel on loominguline tõus. Ideid on. Töötan mõningate plaadiprojektidega, mida on olnud plaanis teha ja ilmselt need tuleb siis ära teha. Mul on stuudio olnud juba ette makstud mitu aastat tagasi. See on seotud süntesaatoritega, aga täpsemalt ei ütle, ei taha ära sõnuda.