NÄDALA NÄGU ⟩ Segane lugu rahandusministri jõulukingiga

Reformierakonna fraktsiooni liikmetelgi on mõnevõrra erinevad arusaamad, miks nende rahandusminister just nüüd sellise avaldusega esines. Mõni leiab, et see oli loomulik asjade käik, sest rahanduse seisu pidevalt jälgiv minister pidi reageerima sellele, et võrreldes septembriga, kui riigikogusse toodi riigieelarve eelnõu, on majanduse prognoos halvenenud ning 2025. aasta strateegiale peab aluseks võtma kindlasti palju värskemad andmed. Kuid see ei seleta ära, miks minister Võrklaev just nüüd ja ootamatus suunas avalduse tegi, sest iga muutus maksudes võib riigi eelarves muuta palju ja ootamatutes kohtades.