AK ⟩ Traumad ja kannatused on neil, keda tankid tulistavad, mitte neil, kes tunnevad end ilma tankita liiga tähtsusetuna

Tõenäoliselt on paljud märganud, et pärast Venemaa Föderatsiooni ulatusliku Ukraina-vastase sõjalise agressiooni algust ärkas Eesti professionaalsete «Vene kaasmaalaste» ridades taas varem juba peaaegu täiesti vaibunud liikumine. See termin on tinglik, kuna Kremli projekte on alati olnud rohkem kui üks, kuid neid ühendab soov tuua Eesti tagasi Kremli mõjusfääri.