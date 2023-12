GEORG MÄNNIK ⟩ See «pärispatt» kurnab Eesti tervishoidu

Lõppeval aastal Postimees avaldas mitu tervishoiuteemalist artiklit. Kirjatükkides oli asjakohaseid mõtteid, kuidas tervishoidu peaks kaasajastama. Mõnevõrra erinev olnud viimane kirjutis (07.12.23. Olukorrast tervishoius…). Arvati, et tervishoius raha ei ole ja ei tule ning häid mõtteid ka ei ole. Tervishoiutöötajate puudus on suur ja oletati, et see süveneb. Kuidas selle olukorraga on, kirjutab tervishoiuekspert Georg Männik (Isamaa).