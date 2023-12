ANDRES KAARMANN ⟩ Head sotsid, kuidas on tulude vähenemisel võimalik tõsta kulusid?

Rahandusministri sõnum, et veel seni sisustamata maksutõusud 400 miljoni euro ulatuses tuleb ära jätta, on iseenesest positiivne sõnum. Parempoolsed leiavad, et lisaks sellele tuleks väga kriitiliselt üle vaadata ka juba kokkulepitud maksutõusud ning uued maksud. Need vaid pikendavad majanduslangust ning piduravad uut kasvu. Ja avaliku sektori kulude külmutamisest ning kärpimisest me samuti ei pääse.