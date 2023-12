Kalle Muuli tõdes, et septembriga võrreldes on Eesti Panga selle aasta majanduskasvu prognoos 1,3 protsendipunkti võrra kehvem, selle aasta languseks ennustatakse 3,5 protsenti. Majanduslangus jätkub järgmisel aastal. Korraga on nii töö- kui tööjõupuudus.

Martin Ehala meenutas, et majanduslangus on kestnud juba seitse kvartalit järjest, ja kogu aeg on poliitikud kinnitanud, et kohe varsti algab majanduskasv. See oli põhiline argument, millega lubati katta helded valimislubadused aasta algul, mitte ainult Reformierakonna poolt, vaid kõik rääkisid sama, ainult Parempoolsed lubasid riigi kulude kärpimist.

Muuli märkis, et kõige kurvem on asja juures see, et valitsusel puudub igasugune arvestatav plaan, kuidas olukorda lahendada. Selle asemel süüdistavad koalitsioonipartneritest ministrid teineteist paralleelreaalsuses elamises. Ta lisas, et plaan tõsta makse majanduslanguse ajal on kõige rumalam rahanduspoliitika üldse, mida saab ette kujutada. Valitsus peaks vastupidi, aitama majandust turgutada.

Kalle Muuli ja Martin Ehala Foto: Erakogu