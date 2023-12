Oli ju täiesti selge, et need lillelised numbrid majanduskasvu, tööpuuduse, ekspordi, maksulaekumiste, inflatsiooni jm kohta on täielik fantaasia. Kas asi võis olla selles, et institutsionaalselt liberaalsed ja seega Kaja Kallase valitsust toetavad pank ja ministeerium murksisid arve ja näitasid, et majandusel läheb tegelikust paremini, nii sai valitsus planeerida suuremaid kulutusi ja näidata avalikkusele ning riigikogule väiksemat puudujääki?