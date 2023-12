REIN SERMAT ⟩ Petseri ja Jaanilinn on Eesti osad

Eesti on korduvalt nõudnud Nõukogude Liidult ja selle õigusjärglaselt Venemaalt okupatsioonikahjude hüvitamist ja Tartu rahulepingu tunnustamist. Eesti on tuginenud rahvusvahelisele õigusele, mis keelab riikide okupeerimise, annekteerimise ja rahvusvaheliste lepingute rikkumise. Eesti on väitnud, et Tartu rahuleping on endiselt kehtiv ja Nõukogude Liit rikkus seda ühepoolselt ja vägivaldselt ning oleme ka järjekindlalt väitnud, et Nõukogude Liit põhjustas Eestile suuri inim- ja materiaalseid kahjusid, mille eest tuleb vastutada ja maksta kompensatsiooni.