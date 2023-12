Riho Ühtegi ⟩ Ühtki sõda ei võida relvad, vaid tugev rahvas. Kuidas on täna lood meie rahvusliku moraaliga?

Vaadates tagasi 2023. aastale ei saa üle ega ümber sõjateemast. Kuigi viimastel kuudel on suurt tähelepanu pälvinud ka Israeli-Hamasi konflikt Gazas, on meie jaoks kõige murettekitavamaks siiski juba ligi kaks aastat kestev verine lahingutegevus Ukrainas, millel ei näi lõppu tulevat.

Kui eelmist aastat jääb meenutama Venemaa «denatsifitseerimise» operatsioon, mis kukkus läbi juba 2022. aasta märtsis-aprillis, ning sellele järgnenud «käiguvahetus» kindralstaabi sahtlitest üles korjatud uue vana plaaniga, mille ambitsioon oli luua Ukraina lõunaaladele Transnistriani ulatuv territoriaalne moodustis nimega Novorossija, siis peale sellegi katse nurjumist on agressori ambitsioonid käesoleval aastal piirdunud peamiselt Donetski ja Luhanski kubermangude täieliku hõivamisega, et mingisugustki sõjalist edu ette näidata. Putinistlikul Venemaal ei ole lihtsalt võimalik sõjatandrilt taanduda ilma ühtegi võitu välja kuulutamata.