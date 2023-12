VABA AKADEEMIA ⟩ Kas eestlased on eriliselt kadedad?

Sellel reedel on Vabal Akadeemial külas Lundi ülikooli teadusloolane Kristiina Savin, kes lahkab küsimusi, mida on lahanud mitmed mõtlejad antiikajast alates. Mis on kadedus? Millised on selle emotsiooni moraalsed ja ühiskondlikud mõõtmed?