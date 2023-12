TARMO SOOMERE ⟩ Õigus ja õiglus sünnivad teadmisest

Vahet teeb ikka inimene, kes elab kuival maal. Sest kui oleksime endiselt kalade seas, siis kõneleksime sinipöördest. Kuivalt maalt vaadates on see taandunud sinimajanduseks. Mis on rohepöörde jätk sellesse keskkonda, kus me oma kopsudega hakkama ei saa.