Andrei Kuzitškin ⟩ Putini võitlusel LGBT inimestega on praktilised eesmärgid

Teatavasti vaatas Venemaa ülemkohus 30. novembril 2023 läbi justiitsministeeriumi taotluse tunnistada «rahvusvaheline LGBT-liikumine ekstremistlikuks organisatsiooniks» ja rahuldas selle. Kõikide LGBT kogukonnaga seotud struktuuride tegevus Venemaal on nüüdsest keelatud. Tõenäoliselt on see 2013. aastal alaealiste seas «geipropaganda» keelustamisega alanud draama lõppvaatus. 2022. aasta detsembris laienes see keeld Venemaa täiskasvanud elanikkonnale. 2023. aasta juulis keelustati Venemaal soovahetus.