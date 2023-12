MIHHAIL KÕLVART ⟩ Loodetavasti on tänavused jõulud viimased, kui riik vaatab inimeste kannatusi lihtsalt pealt

Kui suurem osa valmistub juba jõuludeks, siis on neidki, kel siiamaani käib vool kodus harvem kui päkapikk – konkreetselt Lõuna-Eestis Rõuge valla külades, Valgamaal Karulas ja mujalgi. Kujutage endale ette, et pühaderõõmu asemel muretsete mitte vaid söögi, vaid ka sooja toa ja vee, valguse ning telefoniside pärast. Kardate oma pere heaolu ja tervise pärast. Kuigi lumetormidest on möödas juba nädalaid, on see jätkuvalt paljude inimeste argipäev.