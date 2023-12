RAINER SAKS ⟩ Põhja-Korea antav lahingmoon on nii kehv, et venelased lasevad ennast ise õhku

Slovakkia uus peaminister Robert Fisco teatas, et tema isiklikult blokeerib Urkaina NATO liikmelisuse, kuna see tähendaks kolmanda maailmasõja algust. Umbes analoogse mõtteavaldusega esines ta ka korduvalt valimiskampaania ajal. Kuna NATOga liitumise protsess ei ole hetkel aktiivne, on tegemist pigem demonstratiivse käiguga, et tuletada meelde oma Ukraina suhtes ebasõbralikku positsiooni. Võimalik, et Ukraina Euroopa-suunalisi protsesse ei ole Slovakkia peaminister takistanud ka seetõttu, et ei soovita olla Ungariga samal positsioonil.