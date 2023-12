MIHKEL KUNNUS ⟩ Meeleparanduseta tõde ja demokraatiat ei ühenda

Üks «pärisküsimus», mille inimkonna globaalkimbatuse ekspert Nate Hagens kliimakonverentsi COP28 osalistele välja pakkus, oli järgmine: «Kuulge, enne kui edasi läheme, siis äkki peaks kõigepealt kindlaks tegema, miks eelmised kolm tosinat taolist üritust läbi kukkusid?»[1] Ta ise on sellele omajagu mõelnud ja selles ta ei ole mõistagi üksi. Meil on selle küsimuse kallal pead murdnud näiteks avarapilguline Urmas Tartes, kelle üks selgitus jõudis Postimehe külgedele kuu enne järjekordse konverentsi algust. Pealkiri on ühtlasi lühiselgitus: «Rohepesu sünnib siis, kui teaduspõhist sisendit hakkab asendama hääletuspõhine» (PM, 2.11). No ja just see ju COP28-l jälle ja ootuspäraselt juhtus.