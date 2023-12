Nii suure liikmesriikide arvu juures tähendab konsensuse nõue, et niigi aeglane otsustusprotsess venib veelgi pikemaks. Kujutame nüüd ette, et tegemist ei oleks Ukraina toetamisega, vaid küsimus on Eesti või Läti toetamises ja abi jääb saamata, sest kusagil on paar riiki, kes otsustavad mängida vastasjõudude kasuks. Mis kasu on meil siis sellisest Euroopa Liidust?