ENE KALLAS ⟩ Unistus villastest sokkidest elab

Võiks ju vastata, et igavest elu lõppevas öös või seda, et õnne kõigile, tasuta, ja ärgu tehtagu kellelegi liiga, aga kardetavasti on need soovid veel igavikulisemad kui küsimus ise. Silme ees pisike koomiks sellest, kuidas laps palub džinnilt draakonit, ja kui džinn vastab, et ei, küsi midagi realistlikumat, küsib laps rahu maailmas. Mille peale džinn uurib, mis värvi ja kui suurt draakonit laps tahab.

Tavaliselt jookseb iga katse püüda rääkida, et tegelikult sa ju tead mind ja ehk oskad midagi välja mõelda, natuke luhta ehk kõik läheb sissesõtkutud rada pidi. Tulemuseks raamatud, mis tegelikult ei olegi halb variant, sest hea raamat on alati abiks, või mõni edevamat sorti arvutimäng või mõni nutikas vidin. Need viimased on ka kohe väga okeid, aga... talvel, külmal ajal, siis, kui näib, et ükskõik kui soe on toas ja õues on külm, mis on kõige parem kingitus? Sokid, villased sokid!